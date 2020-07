AEX daalt op drukste dag cijferseizoen

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen aan de drukste dag van het cijferseizoen. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Renault, Airbus, Danone, Volkswagen, Credit Suisse, AB InBev, Total en Nestlé. Op het Damrak kwamen onder meer de AEX-bedrijven Shell en ArcelorMittal met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de min op 562,36 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 771,01 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,8 procent. Parijs daalde 0,3 procent en Londen verloor 0,1 procent.

Shell won 1,4 procent in de AEX. Het olie- en gasconcern leed in het tweede kwartaal het grootste kwartaalverlies ooit door de coronacrisis. Het nettoverlies kwam uit op 18,1 miljard dollar vanwege de lagere olieprijzen en afschrijvingen op de waarde van bezittingen, maar het aangepaste resultaat was tegen de verwachtingen in wel positief. Het Brits-Nederlandse bedrijf had eind juni al gemeld dat door de crisis veel minder olieproducten werden verkocht en dat er enorme afwaarderingen zouden komen.

ArcelorMittal steeg 3,6 procent. Door de virusuitbraak en de lockdownmaatregelen ging het bedrijfsresultaat van ’s werelds grootste staalproducent in het tweede kwartaal omlaag, maar viel het wel hoger uit dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook ziet ArcelorMittal voorzichtige tekenen van herstel op de staalmarkt na de harde klappen door de coronapandemie.