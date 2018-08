AEX daalt na cijfersstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers worstelden zich door een stroom kwartaalberichten. Ook hielden ze de ontwikkelingen op het vlak van internationale handel scherp in de gaten, na nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 571,03 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 786,20 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,5 en 1,3 procent. Londen daalde 0,5 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Bij de hoofdfondsen bungelde kabel- en telecomconcern Altice Europe onderaan met een verlies van ruim 8 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop met een winst van 1,1 procent. ING klom 0,1 procent. De bank wist in het tweede kwartaal de nettowinst verder op te voeren.

Grootste daler in de MidKap was metalenspecialist AMG, die ook met cijfers kwam, met een verlies van 5,6 procent. Financieel dienstverlener Intertrust, die afgelopen kwartaal iets meer winst boekte, ging aan kop met een plus van 6,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van fitnessketen Basic-Fit (plus 2,5 procent) in goede aarde. Winkelverhuurder Vastned, die de verwachtingen voor 2018 handhaafde, won 0,1 procent. Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec werd 6,7 procent lager gezet na publicatie van de resultaten. Telecomconcern VEON won 3,1 procent na opening van de boeken.

In Frankfurt zakte Siemens ruim 3 procent. Het Duitse industrieconcern realiseerde afgelopen kwartaal minder winst en omzet. BMW verloor 2 procent. De Duitse autofabrikant behaalde minder winst in het tweede kwartaal, vooral door tegenvallende autoverkopen in China. Modebedrijf Hugo Boss daalde meer dan 6 procent na de kwartaalcijfers.

In Parijs verloor Société Générale 1,2 procent, ondanks een sterk financieel tweede kwartaal van de Franse bank. De resultaten van de Franse verzekeraar AXA werden beloond met een koerswinst van 1 procent. De Britse bank Barclays, die ook met cijfers kwam, daalde 0,8 procent in Londen.

De euro was 1,1629 dollar waard, tegen 1,1671 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 67,64 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 72,48 dollar per vat.