AEX breekt door 600 puntengrens

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag tussentijds door de grens van 600 punten gebroken. Tegen 13.30 uur noteerde de leidende index in Amsterdam 0,4 procent hoger op 600,17 punten.

Eerder deze maand hikte de index ook al aan tegen de 600 puntengrens, maar wist die dat niveau tegen het slot van de handel telkens niet vast te houden. De laatste keer dat de AEX boven de 600 punten wist te sluiten was op 22 mei 2001.

Elders in Europa was het beeld overwegend positief. Parijs en Frankfurt stonden 0,2 procent hoger. Londen stond wel in de min.