AEX boekt voorzichtige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte vrijdag een voorzichtige winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine plussen zien. Berichten dat er in Washington weer onderhandeld gaat worden over een nieuw financieel hulppakket vanwege de coronacrisis boden enige steun aan de handel. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd bleef echter zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 597,57 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 872,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent.

Koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en techinvesteerder Prosus, met winsten van 1,6 procent. Chipbedrijf ASMI stond onderaan met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste stijger met een plus van 2,5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Altice Europe steeg 1 procent. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken. Volgens oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi lukte het ook om de schuld verder terug te dringen. Drahi heeft met investeringsvehikel Next Private in september een bod uitgebracht op het bedrijf. Steeds meer aandeelhouders lijken zich echter te verzetten tegen de overnamepoging.

Op de lokale markt won Fastned 1,7 procent. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s haalde ruim 17 miljoen miljoen euro op met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders bijna 4 miljoen euro aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. Fastned gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

Swiss Re won 0,7 procent in Zürich. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde tijdens een investeerdersdag zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar, ondanks de tegenwind van de coronapandemie. Ook blijft het bedrijf ernaar streven om het dividend te verhogen. Sage zakte 10 procent in Londen na tegenvallende jaarcijfers van het Britse softwarebedrijf.

De euro was 1,1870 dollar waard, tegenover 1,1840 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 41,61 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 44,25 dollar per vat.