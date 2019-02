AEX blijft dicht bij huis

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef vrijdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers hielden vooral de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in de gaten, die in Peking worden voortgezet. Op het Damrak werden de cijfers van detacheerder Brunel goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 534,60 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 738,27 punten. De beursgraadmeter in Parijs steeg 0,3 procent en Londen bleef vrijwel vlak. Frankfurt verloor 0,5 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 1 procent. Verzekeraar Aegon voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. In de MidKap zette Arcadis de opmars voort met een plus van 3,7 procent. Het advies- en ingenieursbedrijf won een dag eerder al bijna 17 procent na een positief handelsbericht.

Bij de kleinere bedrijven klom Brunel ruim 6 procent. De detacheerder heeft een sterk 2018 achter de rug en ziet in het begin van dit jaar signalen dat ook 2019 een goed jaar gaat worden. Amsterdam Commodities (Acomo) daalde 2,6 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar boekte vorig jaar minder omzet en winst. Beursuitbater Euronext, die ook met cijfers kwam, daalde 0,6 procent.

In Frankfurt zakte Allianz 0,2 procent. De Duitse verzekeraar behaalde afgelopen jaar de hoogste operationele winst ooit en lanceert een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro. Internetonderneming Scout24 won ruim 12 procent na een overnamebod. In Parijs vielen de resultaten van mediaconcern Vivendi (plus 4,8 procent) in de smaak. De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) daalde in Londen 0,5 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1289 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 54,51 dollar. Brent steeg 0,3 procent in prijs tot 64,77 dollar per vat.