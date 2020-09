AEX begint week met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. De hervatting van het onderzoek naar een mogelijk coronavaccin door farmaceut AstraZeneca en grote overnamedeals in de chip- en biotechsectoren boden steun aan de handel. Verder keken beleggers uit naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent in de plus op 556,36 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 816,11 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Kiadis Pharma dikte 8 procent aan op de lokale markt. De biotechnoloog heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19, dat wordt veroorzaakt door het coronavirus. Bij de test maakt Kiadis gebruik van de zogenoemde Natural Killer cellen, grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.