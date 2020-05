AEX begint week met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen hoger aan de nieuwe week. De aandacht bleef uitgaan naar de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Verder verliep de handel relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Londen en New York de hele dag dicht zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 528,70 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 699,11 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3 procent. Speicaalchemiebedrijf DSM was de enige daler met een verlies van 0,1 procent. In de MidKap klom Fugro 2,5 procent. De bodemonderzoeker heeft de eerste betaling ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om zijn schulden te verminderen.