AEX begint vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van grote Europese beurzen en hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Op het Damrak werd uitzender Randstad licht hoger gezet na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger 576,53 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 863,94 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent en Parijs bleef vlak. Ook Londen stond nagenoeg onveranderd. De Britse regering probeert de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis loodsen.

Randstad won 0,2 procent bij de hoofdfondsen. Het uitzendconcern kampte afgelopen kwartaal met een neergang in met name de industrie en aanverwante sectoren. Daar had vooral de Duitse tak van de uitzender onder te lijden. Buiten Noord-Amerika en Europa wist de uitzender nog wel te groeien. De nettowinst nam af en Randstad verwacht dat de omzetkrimp zich in het huidige kwartaal voortzet.