AEX begint vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug na de recente opmars en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 569,87 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 801,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent. In New York zijn de beurzen een halve dag open. Donderdag is Wall Street de hele dag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

In de MidKap zakte Fagron ruim 10 procent. Aandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben de private plaatsing van ongeveer 7,2 miljoen bestaande aandelen van de toeleverancier aan apotheken afgerond.