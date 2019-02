AEX begint vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de uitkomsten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Washington worden voortgezet. Ook kan geen richting worden ontleend aan Wall Street, dat dicht blijft vanwege President’s Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie in de plus op 539,97 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 744,17 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,2 procent aan. Londen zakte 0,1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 1,2 procent. Informatieleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 1 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis stond onderaan met een min van 1,2 procent.