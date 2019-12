AEX begint vlak aan halve beursdag

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan voorafgaand aan de kerstdagen. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn vanwege kerstavond een halve dag open. Ook Londen sluit eerder. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan zijn de hele dag gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen ongewijzigd op 609,12 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 910,95 punten. De beurs in Parijs steeg een fractie en Londen verloor 0,1 procent. Wall Street kent dinsdag ook een halve beursdag.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was levensmiddelenconcern Unilever met een verlies van 0,9 procent. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. In de MidKap sloot financieel dienstverlener Intertrust de rij met een min van 1,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify ging aan kop met een plus van 1,9 procent tot het hoogste niveau in een jaar tijd.