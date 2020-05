AEX begint opnieuw met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag opnieuw met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de stevige koerswinsten een dag eerder. De versoepeling van de coronamaatregelen en de hoop op meer steunmaatregelen van de centrale banken zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Positief nieuws over een mogelijk coronavaccin bood eveneens steun aan de aandelenhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent in de plus op 537,35 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 714,84 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, dikte de FTSE 1,9 procent aan.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van bijna 7 procent. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize stond onderaan met een verlies van 1 procent. CM.com won ruim 3 procent op de lokale markt. Het techbedrijf neemt het Nederlandse CX Company over voor 15,5 miljoen euro. CM.com geeft voor 4 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit om de aankoop te financieren.