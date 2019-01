AEX begint nipt hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag nipt hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten, na de hogere slotstanden op Wall Street. De aandacht bleef uitgaan naar de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking, die dinsdag worden voortgezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 492,72 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 676,66 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify was veruit de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van bijna 6 procent, na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch. Biotechnologiebedrijf Galapagos ging op kop met een winst van 1,4 procent. In de MidKap voerde maaltijdbestelsite Takeaway de stijgers aan met een plus van 1,4 procent. Chipbedrijf ASMI stond onderaan met een min van 1,7 procent.