AEX begint met winst aan rentedag

De Amsterdamse aandelenbeurs koerste woensdagochtend in de plus. Ook de andere Europese markten lieten winsten zien. Beleggers hielden hun blik vooral gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die naar verwachting later op de dag de rente in de VS gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel 0,6 procent hoger op 526,52 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 811,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,7 procent vooruit. De Londense FTSE herstelde na een lagere opening en won 0,1 procent.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Verzekeraar NN Group, chipmachinemaker ASML, uitgeefconcern RELX en staalproducent ArcelorMittal maakten deel uit van de kopgroep met winsten tussen 1,1 en 1,6 procent na positieve analistenrapporten. Elektronicaconcern Philips was de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent.

In de MidKap ging navigatiebedrijf TomTom aan kop met een winst van ruim 2 procent. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM volgde met een plus van 1,9 procent. Roestvrijstaalfabrikant Aperam was een van de schaarse dalers met een min van 0,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte de Telegraaf Media Groep (TMG) 0,3 procent tot 6,43 euro. Talpa heeft zoals verwacht formeel een tegenbod uitgebracht op TMG van 6,50 euro per aandeel. Dat is een halve euro meer dan het bod van het Vlaamse Mediahuis en de familie Van Puijenbroek. Mediahuis en Van Puijenbroek hebben echter al een ruime meerderheid van de aandelen TMG in handen.

In Madrid opende Inditex de boeken. De Spaanse eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka zag zijn resultaten in het eerste kwartaal flink groeien. Het concern meldde ook dat de positieve trend in de eerste weken van het nieuwe kwartaal heeft doorgezet. Het aandeel daalde desondanks 1 procent.

De euro was 1,1214 dollar waard, tegen 1,1195 dollar bij het Europese slot op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 45,97 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,9 procent tot 48,28 dollar per vat.