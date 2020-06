AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De verzekering van de Amerikaanse president Donald Trump dat de handelsdeal met China volledig intact is zorgde voor opluchting bij beleggers. Trump reageerde daarmee op uitlatingen van zijn handelsadviseur Peter Navarro, die leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de plus op 569,09 punten. De MidKap klom 1 procent tot 759,67 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Aalberts klom 5,9 procent in de MidKap na een tussentijds handelsbericht. De industrieel toeleverancier zag de autonome omzet in de eerste vijf maanden van dit jaar met 12 procent dalen vanwege de coronacrisis. Vanaf de laatste weken van mei ziet het bedrijf de orders en omzet echter weer toenemen. Het orderboek stond eind mei op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder.