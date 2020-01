AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de recente verliesbeurten. Beleggers schoven de zorgen over de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten aan de kant en trokken zich op aan de positieve slotstanden op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de plus op 610,50 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 915,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

Signify won 0,2 procent bij de middelgrote bedrijven. Het verlichtingsbedrijf neemt afscheid van zijn financieel directeur Stéphane Rougeot, die om persoonlijke redenen vertrekt. Daarnaast wil het bedrijf de termijn van topman Eric Rondolat met vier jaar verlengen. Rougeot wordt tijdelijk opgevolgd door René van Schooten. Bodemonderzoeker Fugro daalde bijna 2 procent in de MidKap, na het verlies van een arbitragezaak in Singapore. Daardoor moet het bedrijf 26,8 miljoen dollar betalen.