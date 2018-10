AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers trokken zich op aan het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse Dow-Jonesindex. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de Italiaanse begrotingsplannen en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 551,57 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 791,24 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De beurs in Frankfurt is gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De hoofdindex in Milaan dikte 1,3 procent aan. De Italiaanse regering lijkt te buigen voor druk van de Europese Unie om toch het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland. Dat meldden bronnen rond het Italiaanse kabinet aan de krant Corriere della Sera. De onrust rond de Italiaanse begrotingsplannen heeft voor flinke verliezen op de beurzen gezorgd.