AEX begint met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. Beleggers wachten op het Britse Lagerhuis dat zich zaterdag buigt over het brexitakkoord van de Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie. Daarnaast werd de stemming gedrukt door een tegenvallende groei van de Chinese economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent lager op 574,13 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 850,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 1,8 procent na een adviesverlaging door Bernstein. Informatieleverancier RELX voerde de stijgers aan met een winst van 0,5 procent.

Op de lokale markt klom Beter Bed 6 procent. De beddenverkoper verkoopt zijn distributiecentrum in Uden. Met de deal is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid en levert Beter Bed een boekwinst van 5,1 miljoen euro op na belastingen.