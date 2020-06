AEX begint met stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen begonnen flink hoger. De aankondiging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om bedrijfsobligaties op te kopen zorgde voor optimisme op de wereldwijde beursvloeren. Ook werd uitgekeken naar de verklaring die de Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 2,1 procent in de plus op 553,29 punten. De MidKap steeg 2,5 procent tot 754,14 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,3 procent aan.

NSI klom meer dan 3 procent in de MidKap na een tussentijdse update. Het vastgoedfonds liet weten in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten te hebben binnengehaald. De huurders in de retailsector hebben volgens het bedrijf de meeste moeite om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

Alfen won 1 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker plaatste bijna 1,8 miljoen nieuwe aandelen. Dat leverde bruto circa 51 miljoen euro op. Alfen wil met de opbrengst van de uitgifte investeringen doen en zijn werkkapitaal vergroten.