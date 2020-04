AEX begint met stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden flink hoger. De plannen van president Donald Trump om de Amerikaanse economie geleidelijk te heropenen gaven beleggers moed. Ook berichten over een mogelijke behandeling van de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, zorgden voor optimisme. Daarnaast verwerkten de markten van een forse krimp van de Chinese economie in het eerste kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 2,5 procent in de plus op 508,58 punten. De MidKap klom 2,7 procent tot 677,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,8 procent.

De medische website STAT News meldde dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola. Het Amerikaanse Gilead is een samenwerkingspartner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos, dat 3 procent steeg in de AEX.