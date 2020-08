AEX begint met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de stevige opmars een dag eerder. Op het Damrak werd AEX-bedrijf DSM lager gezet na tegenvallende resultaten. De cijfers van koffie- en theebedrijf JDE Peet’s vielen wel in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de plus op 560,67 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 779,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen won een fractie.

DSM zakte ruim 1 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het speciaalchemieconcern zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal dalen als gevolg van zwakkere prestaties bij zijn materialendivisie, die veel klanten heeft in de door de coronacrisis getroffen auto-industrie. De omzet kwam uit op ruim 2,2 miljard euro, ongeveer gelijk aan een jaar eerder.

Op de lokale markt won JDE Peet’s 1,3 procent. Het koffie- en theeconcern boekte in het eerste halfjaar een recordomzet met koffie voor thuisdrinkers, nu veel mensen de voorbije maanden thuiswerkten. De tak die levert aan de horeca en bedrijven had het wel een stuk zwaarder. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, dat eind mei naar de beurs in Amsterdam ging, zag bij dat laatste onderdeel sinds juni wel herstel optreden.