AEX begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de zware verliezen een dag eerder. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China bleven de markten in de greep houden. Beleggers vrezen dat de strijd tussen de twee economische grootmachten niet snel zal worden opgelost.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 545,93 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 746,10 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,7 procent. Verzekeraar ASR (min 2,6 procent) noteerde ex-dividend. Bij de middelgrote bedrijven stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 3 procent. Optiekketen GrandVision sloot de rij met een min van 0,6 procent.