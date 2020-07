AEX begint met kleine plus

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. Beleggers deden het rustig aan aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zaterdag. Een sterke toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni zorgde daarbij voor enig optimisme over het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 573,25 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, tot 768,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,4 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM wist de aandacht op zich gericht en zakte 1 procent. Volgens de Franse onderminister van Economisch Zaken Agnès Pannier-Runacher staat Air France aan de rand van de afgrond en moet het bedrijf van de ondergang worden gered. De Franse luchtvaartmaatschappij gaat op korte termijn een grote reorganisatie aankondigen waarbij mogelijk 7500 banen worden geschrapt.