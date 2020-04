AEX begint met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht lager. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de impact van de coronapandemie op de bedrijfsresultaten. Op het Damrak gaven ASML en TomTom een eerste inzicht in de stand van zaken sinds de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 506,78 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 683,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. Parijs daalde 0,2 procent. De winkelverkopen in Frankrijk zijn in maart met bijna een kwart gekelderd.

ASML klom 0,6 procent bij de hoofdfondsen. De chipmachinefabrikant zag zijn kwartaalresultaten behoorlijk terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten door de coronacrisis. De onderneming presteerde wel in lijn met verwachtingen die het eind maart al naar buiten had gebracht. Ondanks dat de orderinstroom er nog altijd goed uitziet, onthoudt ASML zich van het geven van prognoses vanwege de onzekerheid door de virusuitbraak.

Bij de kleinere bedrijven zakte TomTom 3 procent. De navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen en dook diep in de rode cijfers. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 63 miljoen euro tekort. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 3,3 miljoen euro.