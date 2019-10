AEX begint met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met beperkte koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak kwam Philips met een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 582,78 punten. De hoofdindex eindigde vrijdag nog op de hoogste slotstand van het jaar. Het hoogste tussentijdse niveau van 2019 bedraagt 586,32 punten en werd op 25 juli aangetikt. De MidKap won 0,1 procent tot 868,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent. Londen daalde 0,3 procent. Brussel zou bereid zijn de Britten drie maanden uitstel te verlenen voor de brexit, tot 31 januari 2020.

Philips daalde 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern sloot het derde kwartaal af met een fors lagere winst. De onderneming waarschuwde eerder deze maand al voor een daling van de winstmarges bij Connected Care door de handelsoorlog tussen China en de VS. Het bedrijf handhaafde wel zijn prognoses voor dit jaar en volgend jaar.