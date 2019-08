AEX begint met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine minnen. Beleggers hielden de blik gericht op de ontwikkeling rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op Beursplein 5 openden funderingsspecialist Sif Holding, laadpalenfabrikant Alfen en zakenbank NIBC de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 545,52 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 795,14 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

Alfen steeg 6,6 procent bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf uit Almere deed vooral goede zaken met laadpalen voor elektrische auto’s en slimme energienetwerken en wist de omzet en winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verhogen. Funderingsspecialist Sif behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet en klom 3 procent. Zakenbank NIBC, die de nettowinst in het afgelopen halfjaar licht zag dalen, won 0,3 procent aan.

Adyen was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 1,1 procent na bekendmaking van een deal met Alipay.