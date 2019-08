AEX begint met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. Beleggers namen wat gas terug na het sterke koersherstel een dag eerder en hielden de ontwikkelingen in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict in de gaten. De aandacht ging verder uit naar de politieke crisis in Italië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 547,18 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 820,05 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 1,9 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De Italiaanse vicepremier en minister Matteo Salvini wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak noteerde ABN AMRO (min 4 procent) ex dividend. Betaalbedrijf Adyen en biotechnoloog Galapagas waren de grootste stijgers met winsten van 1,2 en 0,8 procent. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een verlies van 1,3 procent. Sterkste stijger was navigatiebedrijf TomTom met een plus van 1 procent.