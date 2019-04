AEX begint met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. De stemming werd gedrukt door een onverwachte forse daling van de Duitse fabrieksorders. Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de min op 560,64 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 797,32 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren staalmaker ArcelorMittal en zorgtechnologiebedrijf Philips met verliezen van 1 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent. In de MidKap stond baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis onderaan met een min van 1,5 procent. Sterkste stijger was luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een plus van 0,8 procent.