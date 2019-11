AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. Beleggers vrezen dat de steun van Washington voor de demonstranten in Hongkong de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China over een handelsakkoord onder druk zet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 596,72 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 878,51 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. De Amerikaanse beurzen blijven donderdag dicht vanwege Thanksgiving Day.

Op de lokale markt zakte Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, 3,5 procent. Het biotechnologiebedrijf zag in het derde kwartaal zijn verlies oplopen. Dat kwam mede doordat het bedrijf meer uitgaven deed voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Ook de administratieve kosten namen toe.