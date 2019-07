AEX begint licht lager

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine verliezen. Beleggers wachten vooral op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt. Dat rapport wordt scherp in de gaten gehouden vanwege de mogelijke invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 572,98 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 808,41 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 0,8 procent. Uitzender Randstad sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. In de MidKap stond apothekentoeleverancier Fagron bovenaan met een plus van 1,1 procent. Chipbedrijf Besi was de grootste daler met een min van 1,7 procent.