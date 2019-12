AEX begint licht hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden met kleine winsten. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de rentebesluiten van de Bank of England en de Zweedse centrale bank, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 606,48 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 904,51 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,1 procent. Londen daalde een fractie.

Bij de kleinere bedrijven klom Accell 1 procent. De Friese fietsfabrikant heeft een grote opdracht binnengehaald bij de politie. Vanaf 2020 rijden politieagenten met e-bikes en fietsen van de merken Koga en Batavus. Financiële details van de opdracht werden niet verstrekt.