AEX begint licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger begonnen. Elders in Europa was het beeld gemengd na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen aan het wereldwijde handelsfront in de gaten na de aankondiging van Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië en de dreiging van Amerikaanse heffingen op Franse producten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 589,46 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 877,99 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent. Frankfurt steeg 0,6 procent.

Randstad won 0,9 procent bij de hoofdfondsen. De uitzender houdt een investeerdersdag in Londen en kondigde aan tegen 2021 zeker 120 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Randstad meldde verder dat de prestatie in het laatste kwartaal van dit jaar gelijk is aan de trend van eerder dit jaar en handhaafde de verwachting voor de winstmarge in 2019. Chemicaliëndistributeur IMCD zakte 0,1 procent na een adviesverlaging door HSBC.