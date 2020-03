AEX begint lager, maar koerst af op flinke weekwinst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in de min. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opleving, die werd veroorzaakt door de omvangrijke steunmaatregelen van de centrale banken en overheden om de economie door de coronacrisis heen te loodsen. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex in de afgelopen drie dagen de sterkste stijging zien sinds 1931.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 2,1 procent in de min op 472,97 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een weekwinst van ongeveer 9 procent en steeg deze week drie dagen op rij. De MidKap daalde 1,7 procent tot 656,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3 procent.

Signify verloor 2 procent bij de middelgrote bedrijven. Het verlichtingsbedrijf schrapt zijn financiële vooruitzichten en dividend vanwege de coronacrisis. Zodra de marktomstandigheden zijn gestabiliseerd, zal Signify opnieuw kijken of er nog dividend aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd.

Ook Brunel (min 2,1 procent) keert geen dividend uit over 2019. De detacheerder verwacht zware tijden als gevolg van de virusuitbraak en de lage olieprijs. Als de situatie in de tweede jaarhelft weer normaal wordt, wordt de winstuitkering mogelijk alsnog uitbetaald. Tot dusver heeft het bedrijf nog geen materiële schade geleden door de pandemie.