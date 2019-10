AEX begint in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag in het groen begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met winsten. Beleggers lijken positief gestemd door ontwikkelingen rond de brexit en wachten op duidelijkheid over de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo en Citigroup, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent in de plus op 579,83 punten. De MidKap klom ook 0,8 procent, tot 853,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,4 procent. EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier denkt dat het nog steeds mogelijk is deze week een brexitdeal te sluiten.

ASML behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,5 procent. Elektronicareus Samsung Electronics zou volgens mediaberichten overeenstemming hebben bereikt met de chipmachinemaker voor de aanschaf van vijftien EUV-chipmachines. Met het contract zou een bedrag van omgerekend zo’n 2,3 miljard euro zijn gemoeid.