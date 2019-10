AEX begint hoger na cijferstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine plussen. Beleggers verwerkten een stroom van kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 578,48 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 861,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

RELX klom 1,5 procent in de AEX. Informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en ligt op koers om aan de gestelde doelen voor dit jaar te voldoen. Arcadis steeg 0,6 procent bij de middelgrote bedrijven. De omzet en het bedrijfsresultaat van het advies- en ingenieursbureau gingen in het derde kwartaal omhoog dankzij „sterke prestaties” in met name Nederland, de Verenigde Staten en Australië.

Bij de kleinere bedrijven won Pharming bijna 13 procent na een handelsupdate. De biotechnoloog liet daarbij weten niet langer in een juridische strijd verwikkeld te zijn met branchegenoot CSL over vermeende dataroof door een voormalig medewerker van CSL. Pharming zag verder de omzet en winst in de eerste negen maanden van het jaar stijgen.