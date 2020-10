AEX begint hoger aan handelsdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met winsten. Beleggers verwerkten het stevige herstel op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump toch bereid lijkt te zijn om een extra steunpakket te ondertekenen. Eerder trok Trump nog de stekker uit de onderhandelingen met de Democraten over een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 558,43 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 842,49 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent.

Bijna alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. Sterkste stijger was chipbedrijf ASMI met een winst van 1,6 procent, dankzij positieve handelsberichten van chipmakers Samsung en TSMC. Techinvesteerder Prosus was de enige daler met een min van 0,1 procent. In de MidKap ging maritiem dienstverlener SBM Offshore aan kop met een plus van 3 procent, na een adviesverhoging door Société Générale.