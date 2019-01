AEX begint hoger aan brexitdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen hoger, na de verliesbeurt een dag eerder. Berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China boden steun aan de handel. Verder zijn alle ogen gericht op het Britse parlement, dat later op de dag zal stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent in de plus op 499,90 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen vooruit. De MidKap klom 0,8 procent tot 686,58 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Wereldhave won 2 procent bij de middelgrote bedrijven. Topman Dirk Anbeek legt per 1 maart zijn functie als bestuursvoorzitter neer en vertrekt een maand later definitief bij het winkelvastgoedfonds. Anbeek zal tijdelijk worden opgevolgd door Herman van Everdingen. Het bedrijf herhaalde verder de winstverwachting voor 2018.