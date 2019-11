AEX begint het rood

De Amsterdamse effectenbeurs is donderdag in het rood begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met verliezen. De stemming werd gedrukt door berichten dat de afronding van een voorlopig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk dit jaar niet meer lukt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,9 procent in de min op 588,94 punten. De MidKap leverde 1,1 procent in tot 873,89 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,7 procent.

Bijna alle hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van meer dan 3 procent. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een plus van 0,1 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde Lucas Bols 0,7 procent. De drankenproducent timmert hard aan de weg in Azië en zag de omzet en de winst stijgen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Voor het hele boekjaar voorziet het bedrijf op jaarbasis een hogere winst voor belastingen.