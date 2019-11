Aegon stapt in vastgoed voor ‘arme’ Amerikanen

Verzekeraar Aegon gaat woningen ontwikkelen voor Amerikanen met lage inkomens. Het financiële concern sloot een eerste deal voor huizen in een achterstandsbuurt van Sacramento in de staat Californië. Het is een project van 60 miljoen dollar, maar Aegon ziet al mogelijkheden voor meerdere projecten te waarde van honderden miljoenen dollars.

De woningen voor particulieren in Sacramento vallen binnen een programma van de Amerikaanse overheid om woningen te ontwikkelen in achterstandswijken. Vastgoedontwikkelaars kunnen dan op belastingvoordelen rekenen.

Het huisvestingsprogramma bestaat al sinds 2017 maar de animo onder investeerders laat te wensen over. Tot nu toe is er in totaal voor 3,2 miljard dollar aan dergelijke projecten gerealiseerd, in plaats van de tientallen miljarden dollars waarop was gerekend.

Aegon heeft al 34 locaties in stedelijke gebieden aangemerkt voor mogelijke projecten.