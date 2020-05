Aegon rekent door crisis niet op beoogd rendement van 10 procent

Verzekeraar Aegon verwacht dit jaar niet af te zullen sluiten met zijn beoogde rendement op eigen vermogen van 10 procent. Door de coronacrisis is het volgens de onderneming niet goed mogelijk een inschatting te kunnen geven over de doelen op de middellange termijn. Financieel directeur Matt Rider noemt het in ieder geval „onwaarschijnlijk” dat het beoogde doel wordt gehaald.

Aegon sloot het eerste kwartaal af met een rendement van 7 procent. Het nettoresultaat steeg naar 1,3 miljard euro vooral door de herwaardering van verplichtingen. Hier is sprake van een momentopname, omdat dit resultaat sterk afhankelijk is van de stand van de markt.

Mindere prestaties in de Verenigde Staten, voornamelijk door niet afgedekte risico’s op jaarlijkse verplichtingen en investeringen die zich niet uitbetaalden, werden ruimschoots gecompenseerd door betere prestaties in Nederland. De strategie van Aegon om hier risico’s af te dekken rendeerde wel.

De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 366 miljoen euro. Dat was minder dan de 449 miljoen euro waar kenners rekening mee hadden gehouden. Vooral de lage rente in de Verenigde Staten zat dit resultaat in de weg. Verder was de impact van Covid-19 in Nederland op non-life claims gering. Verder merkte Aegon een hoger sterftecijfer en daarmee extra kosten in de Verenigde Staten, al is niet gezegd dat dit veroorzaakt werd door Covid-19. Data over april heeft Aegon nog niet.

Rider erkent in een toelichting dat de resultaten van de onderneming een gemixt beeld laten zien. Volgens hem is het vooral belangrijk dat Aegon zijn zaken qua balans en liquiditeitspositie op orde heeft. Het bedrijf kijkt voortdurend naar mogelijkheden om de kosten omlaag te krijgen. Maar van grote ingrepen zal geen sprake zijn.

Aegon kwam vanwege de coronacrisis bij uitzondering met een beknopte kwartaalupdate. Doorgaans geeft de verzekeraar om het halfjaar inzicht in de boeken. Het concern gaf eerder gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) en schrapte zijn dividend. Het bedrijf wil aandeelhouders zo snel als mogelijk weer belonen.

Bij Aegon begint Lard Friese vrijdag, na goedkeuring van de aandeelhouders, aan zijn nieuwe baan als topman van de onderneming. Hij stond eerder aan het roer bij branchegenoot NN Group waar hij in september vorig jaar vertrok. Friese is de opvolger van Alex Wynaendts.