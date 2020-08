Aegon in uitverkoop op Damrak

Het aandeel Aegon ging donderdag in de uitverkoop op het Damrak. Beleggers reageerden teleurgesteld op het intrekken van de financiële doelstellingen door de verzekeraar. De meeste Europese beurzen deden een stap terug na de recente sterke opmars. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond de extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten. Ook kwamen grote Europese bedrijven als Carlsberg, Deutsche Telekom, RWE, TUI en Thyssenkrupp met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 572,94 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 818,51 punten. Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen zakte 1 procent.

Aegon was de grote verliezer in de AEX met een koersval van bijna 14 procent. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors dalen door de coronacrisis en trok zijn financiële verwachtingen voor 2020 en volgend jaar in. Ook zet het bedrijf het mes in het dividend. Aan het einde van het jaar zal de nieuwe topman Lard Friese, die aantrad in mei, de nieuwe financiële doelen presenteren.

Just Eat Takeaway zette de opmars voort en was koploper in de AEX met een plus van 2,7 procent. Het maaltijdbestelbedrijf won een dag eerder al dik 3 procent dankzij sterke resultaten. Olie- en gasbedrijf Shell zakte 2,2 procent. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verlaagde zijn verwachtingen voor de olievraag door de aanhoudende malaise in de luchtvaartsector. Op de lokale markt steeg AND bijna 10 procent. De kaartenmaker schroefde zijn omzet in de eerste jaarhelft flink op.

In Frankfurt raakte Thyssenkrupp 14 procent kwijt. Het Duitse staal- en industrieconcern kreeg in het afgelopen kwartaal een flinke tik door de coronacrisis. Vooral de malaise in de auto-industrie, zijn belangrijkste afzetmarkt, zette de prestaties onder druk. Ook TUI (min 4,6 procent) heeft zwaar te lijden onder de virusuitbraak. De reisorganisatie had afgelopen kwartaal vrijwel geen inkomsten door de reisrestricties om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deutsche Telekom klom 2 procent. Het moederbedrijf van T-Mobile Nederland verhoogde de verwachtingen voor dit jaar. In Kopenhagen zakte Carlsberg 4,7 procent. De Deense bierbrouwer voorziet dit jaar een forse lagere winst als gevolg van de coronacrisis.

De euro was 1,1827 dollar waard tegen 1,1794 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer 42,71 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 45,45 dollar per vat.