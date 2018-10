Aegon-dochter schikt verzekeringskwestie VS

Transamerica, een Amerikaanse dochter van Aegon, schikt een verzekeringskwestie in de Verenigde Staten voor 195 miljoen dollar. Volgens de verzekeraar wordt hiermee zowel voor klanten als voor Transamerica de onzekerheid over lopende rechtszaken weggenomen.

Het gaat om een geschil over levensverzekeringen. Transamerica was in een grote juridische strijd verwikkeld geraakt, waarbij de premieverhogingen uit 2015 en 2016 voor circa 70.000 polissen in meerdere rechtszaken werden aangevochten.

Volgens het bedrijf waren de hogere premies gewoon in lijn met de polisvoorwaarden, en waren ze nodig in verband met onder meer de lage langlopende rente. Maar de verzekeraar komt nu toch met een bedrag over de brug. Polishouders hebben nog de keuze om niet te schikken. Stemmen ze wel in met de overeenkomst, dan moeten ze afzien van verdere claims.