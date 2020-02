Aegon boekt meer winst, maar kampt met uitdagingen

Verzekeraar Aegon heeft de tweede helft van 2019 als verwacht afgesloten met een hogere winst, al gaat de vergelijking met een jaar eerder niet helemaal op door eenmalige lasten een jaar eerder. Verder wist de onderneming haar kapitaalbuffer te verbeteren.

Volgens topman Alex Wynaendts waren marktomstandigheden uitdagend. Hij wees onder meer op de aanhoudend lage rente. Ook was andermaal sprake van netto-uitstroom bij de Amerikaanse pensioen- en lijfrenteactiviteiten.

Aegon sloot de tweede helft van vorig jaar af met een winst van 910 miljoen euro. Dit resultaat in de tweede helft van 2018 werd gedrukt door een schikking in de Verenigde Staten en een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten. De onderliggende winst kwam uit op 963 miljoen euro. Dat was 5 procent minder dan een jaar eerder.

De kapitaalbuffer (Solvency II-ratio) kwam na de tweede jaarhelft van 2019 uit op 201 procent, van 197 procent halverwege dat jaar. De langlopende herverzekeringsovereenkomst met Canada Life heeft de dekkingsgraad van Aegon verbeterd.