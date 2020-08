Aegon-baas weet niet of verzekeraar op alle markten actief blijft

Aegon gaat zijn aanwezigheid op verschillende markten tegen het licht houden. Nieuwbakken topman Lard Friese meldde in een toelichting op de halfjaarcijfers dat de verzekeraar momenteel in twintig landen aanwezig is. De vraag is volgens de bestuurder of Aegon in al die landen actief moet blijven, al verpakte Friese dit met termen als „het aanscherpen van de focus”.

Over bepaalde markten waar Aegon sterk aanwezig is, zoals in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, bestaat volgens Friese geen twijfel. Ook werd onlangs de samenwerking met Banco Santander uitgebreid, waardoor Aegon zijn activiteiten in Spanje en Portugal uitbreidde. Brazilië en China noemde de topman groeimarkten. Eind dit jaar zal Friese tijdens een strategie-update bekendmaken wat de „verscherpte strategische focus” dan precies inhoudt.

Aegon trok ook zijn financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar in. De verzekeraar ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege vele onzekerheden, onder meer door de coronacrisis. Het virus zorgt onder meer voor een hoger sterftecijfer en daarmee gepaard gaande kosten. Ook werd het dividendbeleid aangepast, waarbij aandeelhouders op een lagere uitkering moeten rekenen.

Friese, die aantrad in mei, maakte bij zijn eerste cijferpresentatie bij Aegon een onderliggende winst van 700 miljoen euro bekend. Dat betekende op jaarbasis een daling met bijna een derde. De nettowinst daalde van 617 miljoen euro tot 202 miljoen euro. De kapitaalbuffer van de onderneming viel lager uit.