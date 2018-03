Aegean verkiest met order Airbus boven Boeing

De Griekse maatschappij Aegean Airlines verkiest met een grote bestelling voor nieuwe vliegtuigen het Europese Airbus boven het Amerikaanse Boeing. Aegean bestelt dertig toestellen van het type Airbus A320neo in plaats van het rivaliserende 737-model van Boeing.

Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim 2,8 miljard euro op basis van catalogusprijzen. Er is ook een optie genomen op twaalf toestellen van Airbus. De leveringen staan gepland na 2020. Volgens Aegean is meer dan een jaar nagedacht over de bestelling. De vloot van de grootste luchtvaartmaatschappij van Griekenland bestaat volledig uit Airbussen.

Aegean werd in 1999 opgericht als regionale speler. In 2013 nam het bedrijf het in financiële moeilijkheden verkerende Olympic Air over, de voormalige staatsmaatschappij van Griekenland. De merknaam Olympic Air bestaat nog steeds.