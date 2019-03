Adyen vindt weg omhoog op Damrak

De Europese beurzen zijn woensdag in de plus gesloten. Beleggers keken naar Groot-Brittannië waar de brexitdeal door het parlement werd verworpen. Nu ligt de no-dealbrexit op tafel. In Amsterdam veerde Adyen op nadat het betalingsbedrijf een dag eerder stevig verloor.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent in de plus op 539,26 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 770,39 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

De hoofdindex in Londen ging 0,1 procent omhoog. Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten. Als die optie wordt afgewezen, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.

Betalingsdienstverlener Adyen maakte een koerssprongetje van 6,4 procent. Daarmee was de koersval van een dag eerder weer goedgemaakt. Toen reageerde de koers op een verkoop van zo’n 1,5 miljard euro aan aandelen door een groep vroege aandeelhouders. Adyen was de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven. Chipbedrijf Besi was met een min van 0,7 procent de hekkensluiter.

In de AEX ging Altice Europe (plus 3,7 procent) het hardst omhoog. Vopak was met een min van 0,2 procent de grootste daler. ForFarmers leverde bij de kleine bedrijven 9,7 procent in. Het veevoederbedrijf houdt nog tot halverwege dit jaar last van de droge zomer van vorig jaar. ForFarmers gaat in de kosten snijden en banen schrappen.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore profiteerde van een adviesverhoging door ODDO BHF en steeg 2,6 procent. Baggeraar Boskalis won 1 procent na een opdracht van 40 miljoen euro in Australië.

In Frankfurt zakte sportartikelenfabrikant Adidas 2,4 procent na teleurstellende resultaten. Het Duitse energieconcern E.ON daalde 2 procent na publicatie van de jaarresultaten. In Madrid verloor Inditex 4,5 procent. Het moederbedrijf van onder meer Zara was met teleurstellende resultaten gekomen.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 57,86 dollar. Brent kostte 0,7 procent meer op 67,14 dollar per vat.