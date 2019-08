Adyen sluit samenwerking met Alipay

De Nederlandse betalingsdienstverlener Adyen gaat een samenwerking aan met Alipay. Daardoor gaat Adyen ondersteuning bieden aan de Chinese webwinkelgigant Alibaba. Het bedrijf neemt daarbij betalingen voor zijn rekening buiten het Chinese vasteland voor AliExpress, Taobao, Tmall en Alibaba.com wereldwijd.

Er werden geen financiële details gemeld over het samenwerkingspact. Alipay is eigendom van Ant Financial, de fintechdienst van Alibaba. Alipay is de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Het bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste fintechbedrijven ter wereld.

Momenteel bedient Alipay ruim 1 miljard gebruikers met zijn betalingsdiensten. Het in 2004 opgerichte bedrijf werkt samen met meer dan 250 buitenlandse financiële instellingen voor klanten uit China die op buitenlandse reis zijn en voor consumenten die producten bij Chinese webwinkels kopen. Alipay ondersteunt transacties in 27 verschillende munteenheden.

Alipay stelt dat de producten van Adyen goed passen bij het snelgroeiende en snel bewegende Alibaba en zullen bijdragen aan het gebruiksgemak.