Adyen onderuit op rood Damrak

Betalingsbedrijf Adyen was woensdag een opvallende daler op een rood Damrak. Elders in Europa gingen graadmeters ook omlaag. Onder meer zorgen over de ontwikkelingen rondom de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen drukten het sentiment.

De AEX-index in Amsterdam sloot de sessie 0,5 procent lager op 527,14 punten. De MidKap daalde, mede door de stevige koersval van Adyen, 1 procent tot 724,61 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. De hoofdindex in Milaan eindigde met een min van 0,7 procent.

Verzekeraars NN en Aegon stonden met verliezen van respectievelijk 2,1 en 1,6 procent bij de sterkste dalers in AEX. Verfreus AkzoNobel was de koploper met een winst van 1,6 procent.

Adyen verloor bij de middelgrote fondsen dik 9 procent van zijn beurswaarde. Volgens analisten van Bryan Garnier zijn beleggers verrast door het besluit van indexsamensteller MSCI om het betaalbedrijf niet op te nemen in zijn toonaangevende indices. Daar werd wel op gerekend. Fugro was de koploper in de MidKap na een strategie-update. Het aandeel van de bodemonderzoeker won 4,7 procent.

Autobedrijf Stern Groep verloor bij de kleinere fondsen 1,7 procent. Het garage- en leasebedrijf heeft last van de strengere regels voor uitstoot van auto’s in Europa. De omzet blijft daardoor achter bij de eigen verwachtingen. Ook moeten hogere kosten worden gemaakt.

In Frankfurt stegen de Duitse automakers BMW en Daimler 1 en 0,8 procent nadat de Amerikaanse regering had laten weten af te zien van importtarieven op nieuwe auto’s. Farmaceut Merck klom 4,8 procent na een verhoging van de omzetverwachting.

De resultaten van het Duitse energieconcern RWE (plus 0,8 procent) werden ook goed ontvangen. In Parijs vielen de kwartaalcijfers van telecomconcern Iliad (plus 10 procent) in de smaak bij beleggers.

De euro was bij het slot 1,1314 dollar waard, tegen 1,1285 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na berichten dat oliekartel OPEC overweegt om de olieproductie weer te verlagen om de prijs te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 56,79 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 66,86 dollar.