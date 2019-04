Advocaat Ghosn wijt aanhouding aan mededeling

De nieuwe aanhouding van voormalig Nissan- en Renault-topman Carlos Ghosn heeft te maken met diens aankondiging van een persconferentie. Daarin wilde hij een boekje opendoen over de verdenkingen tegen hem. Dat stelt de advocaat van Ghosn.

De gevallen automagnaat heeft volgens zijn verdediging een videoboodschap opgenomen voor het geval hij weer achter de tralies zou verdwijnen voordat hij zijn persmededelingen kon doen. Die wordt later vrijgegeven. In een verklaring noemde Ghosn zijn aanhouding „belachelijk en willekeurig”. Hij sprak van een poging hem de mond te snoeren.

De 65-jarige Ghosn zat maandenlang in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken. Hij was op borgtocht vrij en wachtte onder huisarrest zijn vervolging af.

Woensdag meldden Japanse media dat er nieuwe, zwaardere aanklachten tegen Ghosn zijn. Het zou gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman. Dezelfde dag kondigde Ghosn via Twitter een persconferentie aan. Donderdagochtend vroeg werd hij in zijn appartement in Tokio weer opgepakt.

De advocaat van Ghosn verwacht dat de aanklagers nu zullen inzetten op een langere voorlopige detentie. Hij zet vraagtekens bij de nieuwe aanhouding terwijl Ghosn op borgtocht vrij was.