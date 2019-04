Adviseurs ABN krijgen tijdelijk beroepsverbod

De Tuchtcommissie Banken heeft 61 hypotheekadviseurs van ABN AMRO een beroepsverbod opgelegd van twee tot zes weken. Zij overtraden de bankierseed door de handtekening van klanten te kopiëren, zonder toestemming of medeweten van die klanten.

De zaak kwam een paar jaar terug aan het rollen door een intern onderzoek van de bank. Daaruit bleek dat er tussen 2013 en 2016 op grote schaal handtekeningen waren gekopieerd. De adviseurs plaatsten ze bij zogeheten hersteladviezen, waarmee eerder afgegeven hypotheekadviezen werden verbeterd.

Het ging in het onderzoek om 114 hypotheekadviseurs en om bijna zevenhonderd hersteladviezen. De Tuchtcommissie Banken legde in augustus vorig jaar al een tijdelijk beroepsverbod op aan tien van de adviseurs. ABN AMRO kwam zelf met arbeidsrechtelijke sancties voor de betrokken medewerkers en meldde in totaal circa tachtig zaken bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

De Tuchtcommissie verwijt de medewerkers een „bijzonder ernstige schending van de gedragsregels”, maar houdt ook rekening met de werkomstandigheden binnen de bank. Hun leidinggevenden stuurden op targets en belemmeringen konden niet of nauwelijks bespreekbaar worden gemaakt.

De duur van de opgelegde beroepsverboden is afhankelijk van het aantal hersteladviezen waaronder gekopieerde handtekeningen zijn gezet. Bij één advies is het verbod twee weken, bij twee tot en met vijf adviezen vier weken en bij zes of meer adviezen zes weken.